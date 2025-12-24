«Он не прошел мимо несправедливости». Участники СВО вступились за спортсмена Дивнича в конфликте с «Ахматом»

Бойцы СВО заступились за обвиненного сотнями солдат «Ахмата» Дивнича

Военные, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), высказались насчет бойца ММА Максима Дивнича, обвиненного сотнями солдат «Ахмата». В сети появился ролик, в котором военные высказали слова поддержки российскому спортсмену.

На видео солдаты заявили, что «видят накат от боевого товарища Дивнича», из-за чего нельзя остаться в стороне. В частности, бойцы захотели развеять высказывание о том, что спортсмен «якобы не воюет».

Хотим сказать, что [он] с нами выполняет боевые задачи и еще много чего делает для нашей победы в СВО. Мы как участники специальной военной операции очень благодарны, что он не прошел мимо несправедливости российские военные

Помимо этого, администрация Telegram-канала бойцов ВДВ «Архангел Спецназа» назвала произошедшее с Дивничем настоящим «фарсом, который ориентирован на подавление истинных патриотов страны». Авторы поста аналогично поддержали спортсмена.

Мы не хотим, чтобы [Дивнича] уничтожали ради мести. Тем более из-за ситуации, где виноват был не он, а человек, совершивший преступление, за что и был привлечен к ответственности «Архангел Спецназа»

Там же появилось видео, где боец ММА запечатлен в каске и военной форме. Авторы подписали пост, сказав, что это человек, который продолжает, несмотря ни на что, пропагандировать традиционные ценности. По их мнению, Дивнич ведет здоровый образ жизни и не отсиживается, а находится в зоне СВО вместе с остальными солдатами.

«И он не только выполняет боевые задачи, но и задачи гражданского общественного характера», — добавили авторы материала.

Дивнич ответил сотне бойцов «Ахмата» на обвинения

Ранее российский спортсмен Максим Дивнич отреагировал на обвинения в дискредитации ВС РФ, которые высказали в его адрес бойцы «Ахмата». В своем Telegram он заявил, что все «это смешно».

Дискредитация ВС России — да это смешно! Я сам защищаю нашу страну на всех фронтах, в зоне БД, в бассейне, в медиа, неважно Максим Дивнич боец ММА

В свою очередь, записанный бойцами «Ахмата» ролик он расценил как «лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и в тылу». Тем временем военблогер Юрий Подоляка, поддержавший солдата, сравнил конфликт «Ахмата» с Дивничем с делом певицы Ларисы Долиной.

В «Ахмате» же отреагировали на продолжение конфликта с Дивничем фразой «игра началась». Там комбатант Игорь Молотов поддержал командира спецназа генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и пообещал ответ российскому спортсмену и его сторонникам. Также он заявил, что Дивнич ведет себя неподобающе.

Он разъяснил, что в «Ахмате» долго не обращали внимания на претензии Дивнича. Теперь же, как отметил Молотов, можно сыграть реально. «Если вы хотите сыграть по-настоящему, то оставляем заявки», — написал Молотов, обращаясь к Дивничу и его сторонникам.

Фото: @divnich_max

Ахматовцы обратились к силовикам с просьбой проверить Дивнича

Конфликт бойца ММА Максима Дивнича и солдат «Ахмата» начался после скандала в Луганске. Тогда спортсмен якобы пытался успокоить одного из бойцов спецназа, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам на пляже и вел себя ужасно неподобающе. В итоге словесная перепалка переросла в реальную драку.

Позже сам Дивнич сообщил, что дебошир не был бойцом «Ахмата». После этого ахматовцы записали видеообращение к силовикам, в котором призвали привлечь мужчину к ответственности за разжигание межконфессиональной и межнациональной розни.

Мы просим (…) привлечь к ответственности Макса Дивнича, который (…) разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь российские бойцы

Дивнич вскоре после скандала со спецназом «Ахмат» сообщил, что идет на СВО, подписав контракт с Минобороны.

В соцсетях не скрывающий серьезного отношения к религии боец ММА выложил видео, где он запечатлен в каске и военной форме. Тогда же Дивнич указал, что и прежде так или иначе участвовал в СВО, однако до сих пор его роль была неформальной.