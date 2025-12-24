Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 24 декабря 2025Россия

В «Ахмате» отреагировали на конфликт с Дивничем фразой «игра началась»

Боец «Ахмата» Молотов вступился за генерала Алаудинова и пообещал ответ Дивничу
Майя Назарова

Фото: @max_divnich

Комбатант «Ахмата», публицист Игорь Молотов вступился за командира спецназа генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в конфликте с бойцом ММА Максимом Дивничем. Он пообещал ответ спортсмену и его сторонникам фразой «игра началась». Подробным комментарием о ситуации Молотов поделился в Telegram-канале.

Молотов подчеркнул, что давно знаком с командиром «Ахмата». Он отметил, что Алаудинов все это время сражается за интересы России.

По мнению бойца, Дивнич ведет себя неподобающе. «Бритоголовые, монархисты и примкнувшие к ним петухи хотят что-то высказать моему старшему брату. Вот, который конкретно сегодня руководит десятками отрядов в своей ставке на передке», — написал Молотов в посте.

Он разъяснил, что в «Ахмате» долго не обращали внимания на претензии Дивнича. Теперь же, как утверждает Молотов, можно сыграть по-настоящему. «Если вы хотите сыграть по-настоящему, то оставляем заявки», — написал Молотов.

До этого бойцы «Ахмата» опубликовали видео с просьбой привлечь Дивнича к ответственности. Дивнич ответил на обвинения и назвал записанный бойцами ролик лишней попыткой по дестабилизации обстановки на фронте и в тылу. Впоследствии в зоне СВО заступились за бойца ММА, а военблогер Юрий Подоляка сравнил конфликт «Ахмата» с Дивничем с «делом Долиной».

Конфликт спортсмена Максима Дивнича и «Ахмата» тянется по меньшей мере с лета. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были Дивнич и один из бойцов «Ахмата». На свежее видео с обращением бойцов «Ахмата» спортсмен уже отреагировал в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемые пункты оглашенного Зеленским плана мира

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    «Калашников» отгрузил короткие АК-15 заказчику

    Медведев назвал главную задачу на 2026 год

    В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

    Аферу главы российского города с участком под строительство многоэтажки раскрыли

    Модель Елена Перминова объяснила свою худобу

    В Москве мужчине разорвало желудок из-за выпитого на корпоративе коктейля

    В Турции станет дороже питаться и отдыхать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok