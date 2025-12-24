Конфликт «Ахмата» с Дивничем сравнили с «делом Долиной»

Военблогер Подоляка сравнил конфликт «Ахмата» с Дивничем с «делом Долиной»

Конфликт спортсмена Макса Дивнича и «Ахмата» сравним с «делом Ларисы Долиной». Такое мнение выразил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Судя по его "развороту" оно может стать очередным маркерным делом, а-ля "дела квартиры Долиной". Нет, такого масштаба, конечно, не будет (в виду того, что круг заинтересованных лиц намного меньше — ведь там вообще был удар по праву собственности, а это касается всех без исключения), но маразм происходящего такой, что сравнение с "делом народной артистки Ларисы" напрашивается сам собой», — написал он.

Он пояснил, что конфликт вызвал волну возмущения среди патриотического сегмента общества. По мнению Подоляки, для страны эта ситуация может стать маркерной, а также подорвать доверие к судебной системе страны у части общества.

Конфликт спортсмена Максима Дивнича и «Ахмата» тянется по меньшей мере с лета. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были Дивнич и один из бойцов «Ахмата». На свежее видео с обращением бойцов «Ахмата» спортсмен уже отреагировал публикацией. «Расцениваю это как лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и тылу», — написал он.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках в 2024 году. Артистка утверждала, что отдала полученные деньги мошенникам, после чего суд оставил квартиру певице. Россияне обрушились на Долину с критикой в соцсетях. В соцсетях ее в шутку прозвали «Гринчем — похитителем новоселья». 16 декабря 2025 года Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, за которую Лурье заплатила 112 миллионов рублей, суд оставил за покупательницей.