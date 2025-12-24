Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 24 декабря 2025Россия

Конфликт «Ахмата» с Дивничем сравнили с «делом Долиной»

Военблогер Подоляка сравнил конфликт «Ахмата» с Дивничем с «делом Долиной»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Конфликт спортсмена Макса Дивнича и «Ахмата» сравним с «делом Ларисы Долиной». Такое мнение выразил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Судя по его "развороту" оно может стать очередным маркерным делом, а-ля "дела квартиры Долиной". Нет, такого масштаба, конечно, не будет (в виду того, что круг заинтересованных лиц намного меньше — ведь там вообще был удар по праву собственности, а это касается всех без исключения), но маразм происходящего такой, что сравнение с "делом народной артистки Ларисы" напрашивается сам собой», — написал он.

Он пояснил, что конфликт вызвал волну возмущения среди патриотического сегмента общества. По мнению Подоляки, для страны эта ситуация может стать маркерной, а также подорвать доверие к судебной системе страны у части общества.

Конфликт спортсмена Максима Дивнича и «Ахмата» тянется по меньшей мере с лета. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были Дивнич и один из бойцов «Ахмата». На свежее видео с обращением бойцов «Ахмата» спортсмен уже отреагировал публикацией. «Расцениваю это как лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и тылу», — написал он.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках в 2024 году. Артистка утверждала, что отдала полученные деньги мошенникам, после чего суд оставил квартиру певице. Россияне обрушились на Долину с критикой в соцсетях. В соцсетях ее в шутку прозвали «Гринчем — похитителем новоселья». 16 декабря 2025 года Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, за которую Лурье заплатила 112 миллионов рублей, суд оставил за покупательницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемые пункты оглашенного Зеленским плана мира

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

    Аферу главы российского города с участком под строительство многоэтажки раскрыли

    Модель Елена Перминова объяснила свою худобу

    В Москве мужчине разорвало желудок из-за выпитого на корпоративе коктейля

    В Турции станет дороже питаться и отдыхать

    Москвичей предупредили о резком потеплении

    Турист выпил чай с местным жителем в Индии, потерял сознание и лишился всех ценных вещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok