Дивнич ответил сотне бойцов «Ахмата» на обвинения

Дивнич об обвинениях со стороны «Ахмата» в дискредитации ВС РФ: Это смешно

Спортсмен Максим Дивнич отреагировал на выдвинутые против него бойцами «Ахмата» обвинения в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Ответ он дал в Telegram-канале, доступном подписчикам.

Перед этим в сеть выложили видео, на котором около сотни военнослужащих «Ахмата» попросили силовиков дать правовую оценку высказываниям Дивнича.

«Дискредитация ВС России — да это смешно! Я сам защищаю нашу страну на всех фронтах, в зоне БД, в бассейне, в медиа, неважно», — написал Дивнич, упомянув конфликт с одним из ахматовцев в бассейне в Луганске летом 2025 года.

Записанный же бойцами ролик он расценил как «лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и в тылу».

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов резко высказался в адрес депутата Госдумы Анатолия Вассермана после совета присмотреться к своему окружению. В видеоответе Алаудинов заявил, что парламентарию нужно заниматься своей работой, а для вопросов у того якобы «спрашивалка не выросла».