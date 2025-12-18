Реклама

Россия
20:33, 18 декабря 2025Россия

«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

Апти Алаудинов обратился к депутату Вассерману и пригрозил его помощнику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава «Ахмата» и замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов резко ответил на депутатский запрос Анатолия Вассермана. Он, в частности, пригрозил помощнику депутата Роману Носикову и припомнил Вассерману наличие у того вплоть до 2016 года украинского гражданства.

Запрос был направлен 16 декабря. Парламентарий написал, что уважает генерала, но обратил внимание, что вокруг того «вьются хороводом» деятели, которые считают Алаудинова «инструментом для решения личных проблем с правосудием». Депутат также отметил, что одна из этих персон значится в реестре террористов и экстремистов.

Не могу защищать вашу репутацию, так как это предполагало бы, что вы не в состоянии защитить ее самостоятельно. Могу лишь предложить вам посмотреть на сложившееся положение с разных сторон. И как в старой истории про генерала, который повел внука в цирк — приказать прекратить этот балаган

Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Алаудинов записал ответное видеообращение. Он объяснил, что ранее не реагировал на происходящее из-за болезни. Однако содержание письма стало массово пересылаться ему различными людьми. Формулировку о необходимости «прекратить балаган» генерал счел необоснованной. Он также обратил внимание, что у Вассермана есть депутатская неприкосновенность, но у его помощника ее нет, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам».

Вы что из моих действий считаете балаганом? Это то, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Может, то, что я четыре года почти уже скоро будет на СВО нахожусь? Может, вы считаете балаганом то, что я все время работаю на объединение людей, проживающих в нашей стране, независимо от их вероисповедания, национальности?

Апти Алаудиновзамначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант

Командир «Ахмата» посоветовал парламентарию заниматься своей работой и заявил, что «спрашивалка не выросла», чтобы он должен был что-либо объяснять. Алаудинов также отметил, что Вассерман слишком мало времени прожил в России и он не припомнит его заслуг.

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Между военблогерами, военкорами и бойцами «Ахмата» разгорелся конфликт

Осенью 2025 года Telegram-канал «Охранота в V ватнике» вступил в заочную полемику с Алаудиновым. Автор канала находила информацию о проводимых общественниками сборах на помощь фронту, задавала вопросы об отчетности по ним, публиковала подборки из противоречивых высказываний и обращалась к ним как к «криптохохлам» — украинцам, маскирующимся под патриотов России.

Канал, в частности, обратил внимание на бывших граждан Украины, журналистку Татьяну Монтян (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ее соратника, которые организуют поставки гуманитарной помощи в войска. В одном из постов автор обращалась к Апти Алаудинову и призывала «выбирать сторону». На это отреагировал командир одной из групп «Ахмата» с позывным Аид. При этом он особенно выделил имя и отчество админа канала, заявив, что если Оксана Рафкатовна решила говорить от лица русских, то должна «думать, что пишет». На отчество админа обратил внимание и сам Алаудинов.

Этот факт, в свою очередь, привлек внимание журналистки Анастасии Мироновой — она заступилась за блогершу и предположила, что Аид и Алаудинов пытаются посеять межнациональную рознь.

Москалькова заступалась за Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» подвергся волне критики, развернувшейся против него в соцсетях, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, в интернете появились публикации, авторы которых выступили с атаками в адрес Алаудинова. По ее словам, негативные сообщения «раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться».

Москалькова напомнила, что генерал-лейтенант командует подразделением, которое участвовало в операции «Поток» под Суджей, и сам он «с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой, защищая нашу страну».

Между тем Алаудинов ранее говорил, что негативно его оценивают только враги России, что свидетельствует о том, что он делает все правильно. При этом он уже не раз становился фигурантом информационных скандалов. Один из них разразился после интервью журналиста Ивана Панкина. Алаудинов назвал его «чертoм», «чмошником» и заявил, что вопросы были чеченофобскими, а самого журналиста он «не относит к России». Панкин, в частности, спросил Алаудинова о конфликте с участием чеченцев в Анапе, где после отказа местных девушек познакомиться с кавказцами началась драка.

