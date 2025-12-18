Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

Глава «Ахмата» Алаудинов обратился к Вассерману и пригрозил его помощнику

Глава «Ахмата» и замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов записал обращение к депутату Госдумы Анатолию Вассерману, в котором сделал ряд конфликтных заявлений и пригрозил его помощнику Роману Носикову. Кадры видео опубликованы в Telegram-канале генерал-лейтенанта.

Видеообращение стало ответом на депутатский запрос Вассермана, опубликованный в канале Носикова. В нем парламентарий заявил об уважении к Алаудинову, однако отметил, что вокруг командира «Ахмата» «вьются хороводом» деятели, которые полагают генерала «своим инструментом для решения личных проблем с правосудием». Вассерман отметил, что один из них внесен в список террористов и экстремистов, и обратился к Алаудинову со словами «могу лишь предложить вам (...) приказать прекратить этот балаган». Запрос может быть связан с недавним конфликтом между военблогерами, военкорами и бойцами «Ахмата».

Алаудинов счел, что под балаганом Вассерман имеет в виду именно его деятельность, и захотел узнать, что именно из его занятий — написание книг, «работу на объединение» или участие в СВО — депутат считает балаганом. Кроме того, генерал заявил Вассерману, что считает балаганом факт наличия у того вплоть до 2016 года украинского гражданства. Генерал добавил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у политика «спрашивалка не выросла».

Вы вот почему-то прибегаете к нам в страну и считаете, что здесь можно заниматься деструктивной деятельностью. Нет, мы этого не позволим Апти Алаудинов

Замглавы ГВПУ также сообщил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника Вассермана, который и опубликовал депутатский запрос. «К вашему сведению, Анатолий, может быть, у вас и есть депутатская неприкосновенность, а вот как раз у Носикова ее нет, и я так думаю, что после новогодних праздников я ему, даст бог, дам по заслугам», — заявил Алаудинов.

Алаудинов нередко комментировал резонансные события и происшествия, и его заявления иногда провоцировали новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.