Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 25 декабря 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о контроле над селом Свято-Покровское в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде морской пехоты в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка в ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 215 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 2 артиллерийских орудия и танк. Также уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль группировкой «Восток» поселка Заречное в Запорожской области. Кроме того, 23 декабря сообщалось, что бойцы «Севера» заняли село Прилипка Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Москвичей предупредили о влажных снегопадах и барическом дне

    Монсон назвал ненавистную вещь в России

    «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году

    В Госдуме заявили об «экономическом вымирании» россиян

    Москвичам рассказали о вызывающих эпилепсию гирляндах

    Россиянка возмутилась отсутствием «даже конфетки» для детей бойцов СВО на празднике

    Пассажир откинул спинку кресла в самолете на женщину с младенцем и вызвал гнев попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok