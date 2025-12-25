Минобороны России заявило о контроле над селом Свято-Покровское в ДНР

Российская армия взяла под контроль Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде морской пехоты в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка в ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 215 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 2 артиллерийских орудия и танк. Также уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль группировкой «Восток» поселка Заречное в Запорожской области. Кроме того, 23 декабря сообщалось, что бойцы «Севера» заняли село Прилипка Харьковской области.