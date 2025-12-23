Реклама

Россия
12:26, 23 декабря 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Прилипка Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия заняла населенный пункт Прилипка Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Анжреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области, а также Терновая и Волчанские Хутора Харьковской.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» до 160 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 9 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада с боеприпасами и материальными средствами.

Ранее группировка «Север» заняла населенный пункт Высокое в Сумской области. До этого также сообщалось о контроле группировки «Восток» над Герасимовкой в Днепропетровской области

