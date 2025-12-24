Минобороны России заявило о взятии под контроль Заречного в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль Заречное в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны украинских войск.

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи бригад и двух полков Вооруженных сил Украины, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвиженка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 245 военнослужащих, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад горючего.

Ранее группировка «Север» заняла населенный пункт Прилипка Харьковской области. До этого бойцы также взяли под контроль Высокое в Сумской области.