Автомобилисты назвали главные ожидания от авторынка в 2026 году

«Автостат» выяснил главные желания российских автовладельцев на Новый год

Снижения стоимости новых автомобилей ожидают в 2026 году 63,3 процента опрошенных автомобилистов. Такие данные привел «Автостат».

Эксперты аналитического агентства провели исследование с целью определить главные надежды российских владельцев машин от наступающего года. В интернет-опросе приняли участие более 3 тысяч человек. На основе полученных данных был сформирован список самых распространенных новогодних пожеланий автолюбителей.

На втором месте с результатом 40 процентов оказалась надежда на большую доступность запчастей. Третью строчку (39,1 процента) заняло желание сокращения расходов на техническое обслуживание личного транспорта.

Почти каждый четвертый участник (27,5 процента) выразил надежду на возвращение в Россию автомобильных брендов, которые ушли с рынка. Также в первую пятерку (19 процентов) вошло пожелание о снижении процентных ставок по автокредитам.

Среди других желаний — полное возобновление работы всех автозаводов в стране (16 процентов), появление большого числа новых моделей (9 процентов), активизация параллельного импорта (8,1 процента) и рост продаж на авторынке страны (7,6 процента). Еще 5 процентов респондентов хотели бы, чтобы на приобретение машины можно было использовать материнский капитал.

В десятку самых популярных ответов не попали надежды на увеличение объемов экспорта российских автомобилей (4 процента) и на расширение сети дилерских центров по стране (3,7 процента). Еще 2,2 процента респондентов пока не определились со своими новогодними желаниями.

Ранее аналитик Сергей Целиков представил список из пяти главных автомобильных новинок 2025 года в России.