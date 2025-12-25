Реклама

00:28, 25 декабря 2025

Бывший помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший помощник Михаила Горбачева Борис Славин попал в ДТП — его сбил Mercedes. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, 84-летний политолог сейчас находится в реанимации.

По его данным, авария произошла еще 23 декабря в центре Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица. Подробности ДТП не приводятся. Был ли установлен и задержан водитель Mercedes, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Хлызов попал в ДТП.

