Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 24 декабря 2025Россия

Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

Омбудсмен Забайкалья Хлызов попал в ДТП, его водитель не выжил
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Хлызов попал в ДТП. Об этом сообщает сетевое издание «Чита онлайн».

Авария произошла 24 декабря, при этом точное место ДТП не называется. Вероятно, это произошло по пути в Карымский район, куда по служебным делам отправился омбудсмен.

Другой источник сообщил изданию, что Хлызов после ДТП находится в тяжелом состоянии. Его водителя спасти не удалось.

Ранее в аварию попал глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов. Чиновник ехал в командировку в областной центр, за рулем находился водитель. Их машина столкнулась с другой легковушкой. Чиновник попал в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Инвалид-колясочник из России посетил 68 стран за год и побил мировой рекорд

    Защитник «Зенита» раскрыл стереотипы о России в Словении

    Раскрыты тайные операции Израиля в Сирии

    Зеленский высказался о проведении мобилизации после подписания мирного соглашения

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны арестовали за многомиллионный ущерб

    Людям с сильным вздутием назвали пять способов быстро избавиться от проблемы

    Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok