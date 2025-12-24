Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

Омбудсмен Забайкалья Хлызов попал в ДТП, его водитель не выжил

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Хлызов попал в ДТП. Об этом сообщает сетевое издание «Чита онлайн».

Авария произошла 24 декабря, при этом точное место ДТП не называется. Вероятно, это произошло по пути в Карымский район, куда по служебным делам отправился омбудсмен.

Другой источник сообщил изданию, что Хлызов после ДТП находится в тяжелом состоянии. Его водителя спасти не удалось.

Ранее в аварию попал глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов. Чиновник ехал в командировку в областной центр, за рулем находился водитель. Их машина столкнулась с другой легковушкой. Чиновник попал в больницу.