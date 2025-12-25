Четыре машины насмерть сбили тигра Гошу на российской трассе

На трассе в Хабаровском крае насмерть сбили краснокнижного амурского тигра

В Хабаровском крае на 24 километре автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток насмерть сбили краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как предварительно установило ведомство, тигр выпрыгнул на трассу перед ехавшим Nissan X-Trail. От удара о левое крыло иномарки животное отлетело под другие машины. Повреждены четыре автомобиля, люди в происшествии не пострадали.

В свою очередь, Amur Mash выяснил, что местные жители знали хищника и дали ему кличку Гоша. По информации издания, тигра протаранили все четыре автомобиля. Теперь, если виновным признают одного из водителей, ему придется выплатить компенсацию за наезд на животное из Красной книги.

Ранее в Приморье жители поселка Нежино нашли десятки баранов без признаков жизни. Заваленный животными загон сняли на видео. Сначала оператор предположил, что скот задрал хищник, однако позже выяснилось, что экспертиза обнаружила внутри баранов пули.