Долина не стала общаться с журналистами накануне суда о ее выселении из квартиры

Долина проигнорировала журналистов накануне суда о ее выселении из квартиры

Народная артистка России Лариса Долина не стала общаться с журналистами после своего выступления в московском баре. Примечательно, что она сделала это накануне суда о ее выселении их квартиры в Хамовниках, обратило внимание РИА Новости.

Журналисты ждали певицу возле бара Petter. Она не покидала заведение на протяжении примерно 30 минут после выступления. Охрана несколько раз пыталась разогнать журналистов, но сделать это не удалось.

В итоге Долина вышла из здания и сразу же села в автомобиль. В след ей прозвучало несколько вопросов, но ни на один из них артистка не ответила, в частности, и на вопрос, касающийся предстоящего судебного заседания.

Ранее стало известно, что Долина плачет по ночам на фоне скандала с квартирой.