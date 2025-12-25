Казахстан опубликовал результаты экспертизы поразившего борт AZAL боеприпаса

Экспертиза Астаны не выявила принадлежность поразившего борт AZAL боеприпаса

Комплексная экспертиза не обнаружила следов взрывчатых веществ, а также не определила принадлежность поразившего борт AZAL боеприпаса. Об этом заявило Министерство транспорта Казахстана в промежуточном отчете о ходе расследования авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании AZAL.

«По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказано в отчете.

Повреждения самолета, как предполагают эксперты, были вызваны поражающими элементами боевой части, «однако их принадлежность установить не удалось».

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.