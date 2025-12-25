Реклама

Бывший СССР
17:59, 25 декабря 2025Бывший СССР

Казахстан опубликовал результаты экспертизы поразившего борт AZAL боеприпаса

Экспертиза Астаны не выявила принадлежность поразившего борт AZAL боеприпаса
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Комплексная экспертиза не обнаружила следов взрывчатых веществ, а также не определила принадлежность поразившего борт AZAL боеприпаса. Об этом заявило Министерство транспорта Казахстана в промежуточном отчете о ходе расследования авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании AZAL.

«По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказано в отчете.

Повреждения самолета, как предполагают эксперты, были вызваны поражающими элементами боевой части, «однако их принадлежность установить не удалось».

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

