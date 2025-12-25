Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:14, 25 декабря 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о лжи в ВСУ

Марочко: Украинские военные стараются заболеть, чтобы не выполнять боевые задачи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно пытаются заболеть для того, чтобы не выполнять боевые задачи на фронте, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался на слова врача ВСУ, выполняющего задачи в Харьковской области.

«За последнее время резко возросло количество острых респираторных и других простудных заболеваний среди личного состава, находящегося на относительном удалении от линии боевого соприкосновения» , — подчеркнул он.

В ходе служебной проверки было установлено, что некоторые случаи гипотермии получены умышленно — бойцы ВСУ таким образом пытаются попасть в лазарет.

Ранее ВСУ в Красноармейске пытались сбежать при зачистке микрорайона Лазурный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    На Украине возмутились скандалом с новым министром Чехии

    Windows 11 вызвала скандал

    Россиянам раскрыли признаки некачественной красной икры

    Крупнейшая компания Индии возобновила закупки нефти у России

    Российский губернатор сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

    Марочко рассказал о лжи в ВСУ

    Российский боец рассказал подробности уничтожения отказавшихся сдаваться в плен бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok