Минобороны: Шесть украинских управляемых авиабомб сбиты за сутки

Минобороны сообщило о перехвате умных бомб ВСУ. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе специальной военной операции.

По данным министерства, за сутки в зоне СВО было сбито шесть таких авиабомб. Подобное оружие обладает высокой точностью, что в совокупности с ударной мощью традиционных бомб представляет собой мощное оружие, способное уничтожать даже хорошо подготовленные оборонительные сооружения.

Кроме того, за сутки был перехвачен один снаряд HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее Российская армия взяла под контроль населенный пункт Заречное Запорожской области. Наступательные действия на указанном участке ведут бойцы группировки войск «Восток».