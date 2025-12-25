На подлете к Москве сбили еще семь беспилотников

Собянин: Еще семь БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Несколько беспилотников вновь пытались ударить по Москве. Они были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Так, в 02:52 появилось сообщение о ликвидации четырех беспилотных летательных аппаратов. Спустя почти четверть часа, в 03:06, Собянин сообщил о ликвидации еще четырех дронов на подлете к столице. О том, что был сбит еще один беспилотник, стало известно в 03:08.

Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного дрона. Таким образом, в течение ночи на подлете к Москве сбили уже восемь беспилотников.