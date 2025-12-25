Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:09, 25 декабря 2025Наука и техника

Назван неочевидный фактор риска артериальной гипертонии

JMIR: Колебания режима сна связаны с повышенным риском апноэ сна и гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Исследователи из Scripps Research обнаружили, что колебания режима сна могут быть связаны с повышенным риском обструктивного апноэ сна и артериальной гипертонии. Работа основана на данных носимых фитнес-устройств и опубликована в Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Анализ показал: у людей, чей режим сна сдвигался всего на один час от ночи к ночи, риск апноэ сна был более чем в два раза выше, а вероятность наличия высокого давления — на 71 процент больше. Речь идет не о длительности сна, а именно о его регулярности — времени засыпания и пробуждения.

В исследовании приняли участие около 400 взрослых, которые в среднем на протяжении двух лет передавали данные со своих цифровых трекеров и заполняли медицинские опросники. Такой длительный сбор информации позволил выявить устойчивые поведенческие паттерны, незаметные при краткосрочных наблюдениях.

Авторы подчеркивают, что носимые устройства могут стать инструментом раннего выявления скрытых рисков для сердечно-сосудистой системы. Однако выявленная связь пока не доказывает причинно-следственный механизм и требует дальнейших исследований, чтобы понять, как именно нерегулярный сон влияет на здоровье.

Ранее ученые сообщили, что нехватка сна связана с сокращением продолжительности жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Появились подробности о новом роде российских войск

    Российский танк прикрыл штурмовиков во время захвата опорника ВСУ

    Армения задумала новую меру против церкви

    Оценены шансы Овечкина забросить более 30 шайб в сезоне

    У решения о принудительном выселении в случае с Долиной оказался один нюанс

    С конфликтующим с «Ахматом» Дивничем связались сотрудники СК

    Назван неочевидный фактор риска артериальной гипертонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok