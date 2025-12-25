Назван неочевидный фактор риска артериальной гипертонии

JMIR: Колебания режима сна связаны с повышенным риском апноэ сна и гипертонии

Исследователи из Scripps Research обнаружили, что колебания режима сна могут быть связаны с повышенным риском обструктивного апноэ сна и артериальной гипертонии. Работа основана на данных носимых фитнес-устройств и опубликована в Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Анализ показал: у людей, чей режим сна сдвигался всего на один час от ночи к ночи, риск апноэ сна был более чем в два раза выше, а вероятность наличия высокого давления — на 71 процент больше. Речь идет не о длительности сна, а именно о его регулярности — времени засыпания и пробуждения.

В исследовании приняли участие около 400 взрослых, которые в среднем на протяжении двух лет передавали данные со своих цифровых трекеров и заполняли медицинские опросники. Такой длительный сбор информации позволил выявить устойчивые поведенческие паттерны, незаметные при краткосрочных наблюдениях.

Авторы подчеркивают, что носимые устройства могут стать инструментом раннего выявления скрытых рисков для сердечно-сосудистой системы. Однако выявленная связь пока не доказывает причинно-следственный механизм и требует дальнейших исследований, чтобы понять, как именно нерегулярный сон влияет на здоровье.

Ранее ученые сообщили, что нехватка сна связана с сокращением продолжительности жизни.