21:39, 25 декабря 2025Бывший СССР

Некогда элитная бригада ВСУ столкнулась с проблемами

Бригада ВСУ «Магура» не может обеспечить себя боеприпасами и техникой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» не может обеспечить себя боеприпасами и техникой. Проблемы, с которыми столкнулась бригада, РИА Новости назвали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, от «элитности» бригады не осталось и следа — с потерей медийности сократилась и волонтерская помощь. «Например, на сумском направлении военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады не могут позволить себе даже "Мавик", не говоря уже о тяжелых ударных дронах "Вампир", или в простонародье "Баба Яга"», — рассказал представитель силовых структур.

Собеседник РИА Новости напомнил, что в 2023 году «Магура» формировалась как элитное подразделение сухопутных войск, оснащенное самыми современными образцами вооружения государств Североатлантического альянса, однако теперь немецкие танки Leopard и американские танки Abrams сменились в бригаде на старые советские Т-64 и Т-72, восстановленные после критических повреждений

Ранее экипаж российского танка Т-72Б3М группировки войск «Север» выполнил отвлекающий маневр, обеспечив успешный захват опорного пункта ВСУ. Танкисты действовали в составе маневренной бронегруппы и выстрелами ликвидировали пулеметное гнездо, а также узел связи операторов украинских беспилотников.

