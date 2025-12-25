Российский танк прикрыл штурмовиков во время захвата опорника ВСУ

Экипаж российского танка Т-72Б3М группировки войск «Север» выполнил отвлекающий маневр, обеспечив успешный захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что танкисты действовали в составе маневренной бронегруппы и выстрелами ликвидировали пулеметное гнездо, а также узел связи операторов украинских беспилотников.
Пока экипаж танка отвлекал на себя основные силы обороняющегося противника, российские штурмовики незаметно приблизились к позициям ВСУ и перешли в атаку.
Как рассказал командир взвода с позывным Штора, отвлечение внимания нужно было для того, чтобы штурмовики зашли в соседнюю лесополосу с минимальным огневым воздействием.
Отмечается, что танк был атакован FPV-дроном противника, а также попал под обстрел артиллерии. Тем не менее, экипаж продолжил вести огонь и не покинул позицию.
Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс признал, что ВС РФ взяли населенный пункт Вильча в Харьковской области и развивают свой успех.