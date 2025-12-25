Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на российский регион

Богомаз: Женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

Ночью 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области. В результате пострадал один человек, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА в селе Глинищево Брянского района, к сожалению, осколочные ранения получила мирная жительница», — написал Богомаз. Он отметил, что пострадавшую госпитализировали и оказали ей всю необходимую помощь.

Кроме того, в жилом доме было повреждено остекление. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в эту ночь под ударами украинских беспилотников оказались шесть муниципалитетов региона.