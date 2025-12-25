Реклама

06:17, 25 декабря 2025Россия

Российский губернатор сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

Слюсарь: ВСУ в ночь на 25 декабря попытались атаковать Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 25 декабря под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу шесть муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — написал чиновник.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле пока отсутствует и в дальнейшем будет уточняться, отметил Слюсарь.

Вечером 24 декабря Минобороны сообщало об уничтожении двух беспилотников над Ростовской областью.

