Российский губернатор сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

Слюсарь: ВСУ в ночь на 25 декабря попытались атаковать Ростовскую область

В ночь на 25 декабря под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу шесть муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — написал чиновник.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле пока отсутствует и в дальнейшем будет уточняться, отметил Слюсарь.

Вечером 24 декабря Минобороны сообщало об уничтожении двух беспилотников над Ростовской областью.