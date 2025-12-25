Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 24 декабря 2025Россия

ВСУ за три часа попытались атаковать девять регионов России

Минобороны сообщило об уничтожении 29 дронов над 9 регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вечером 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались нанести удар по территории России. Украинские дроны были сбиты над девятью российскими регионами, сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 29 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 10 — сбито в небе над Белгородской областью. Еще 7 дронов ликвидировали над Брянской областью, 3 — над Московским регионом, один из них летел на Москву.

Также по 2 беспилотника уничтожили над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, по 1 — над Калужской, Курской и Тульской. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Утром 24 декабря стало известно, что ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Мирошник призвал отменить дискриминацию русского языка на Украине

    В России оценили план Зеленского по урегулированию

    Партия Порошенко воспротивилась проведению выборов на Украине

    Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

    Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

    Бывший помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

    Экс-сотрудник СБУ заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok