Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 24 декабря 2025Россия

ВСУ попытались атаковать промышленный объект в российском регионе

В Оренбургской области ВСУ попытались ударить по промышленному объекту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в Telegram.

Атаку на регион подтвердило Минобороны России.

Солнцев пояснил, что атака была отражена, при этом предприятие получило незначительные повреждения. Еще один дрон упал на территории населенного пункта, добавил губернатор, не указав, о каком именно населенном пункте может идти речь.

Минобороны сообщило, что над Оренбургской областью было сбито шесть беспилотников. Самая западная точка региона находится примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Инвалид-колясочник из России посетил 68 стран за год и побил мировой рекорд

    Защитник «Зенита» раскрыл стереотипы о России в Словении

    Раскрыты тайные операции Израиля в Сирии

    Зеленский высказался о проведении мобилизации после подписания мирного соглашения

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны арестовали за многомиллионный ущерб

    Людям с сильным вздутием назвали пять способов быстро избавиться от проблемы

    Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok