ВСУ попытались атаковать промышленный объект в российском регионе

В Оренбургской области ВСУ попытались ударить по промышленному объекту

ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в Telegram.

Атаку на регион подтвердило Минобороны России.

Солнцев пояснил, что атака была отражена, при этом предприятие получило незначительные повреждения. Еще один дрон упал на территории населенного пункта, добавил губернатор, не указав, о каком именно населенном пункте может идти речь.

Минобороны сообщило, что над Оренбургской областью было сбито шесть беспилотников. Самая западная точка региона находится примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне проведения спецоперации.