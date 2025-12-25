Реклама

Россия
16:41, 25 декабря 2025Россия

Выдвинувший новую версию исчезновения Усольцевых эксперт оценил вероятность их возвращения

Aif.ru: Маловероятно, что семья Усольцевых вернется к жизни после замерзания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Возвращение к жизни бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых после замерзания в тайге Красноярского края маловероятно. Новую версию пропажи россиян озвучил специалист по криоконсервации (технология сохранения людей в состоянии глубокого охлаждения — прим. «Ленты. ру») Алексей Самыкин в беседе с aif.ru.

Эксперт рассказал о случаях, когда люди «оживали» после кораблекрушений, авиакатастроф и долгого пребывания в ледяной воде или холодной тайге. Кроме того, по его словам, в медицине нередко используется процесс гипотермии, когда в условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьезные ранения, чтобы замедлить процессы в организме и выиграть время для спасения.

«[Это может] позволить хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет», — резюмировал Самыкин.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Автор книг о загадке смерти группы Дятлова Евгений Буянов предположил, что пропавшие могли испытать эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее, чтобы как-то согреться, но в итоге замерзают.

