Появилась версия о произошедшем с Усольцевыми эффекте парадоксального раздевания

Эксперт Буянов: Усольцевы могли испытать эффект парадоксального раздевания

Семья Усольцевых, пропавшая больше двух месяцев назад в тайге Красноярского края, могла испытать эффект парадоксального раздевания. Такую версию высказал автор книг о загадке смерти группы Дятлова Евгений Буянов в беседе с krsk.aif.

«Существует, например, эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее, чтобы как-то согреться. Но все только усугубляется, и они еще сильнее замерзают», — пояснил он.

По словам эксперта, подобное могло произойти и с группой Дятлова, двух участников которой обнаружили в нижнем белье.

Буянов также допустил, что Усольцевы могли запаниковать и в результате заблудиться, промокнуть и замерзнуть.

Ранее биолог Леонид Медведев усомнился в шансах найти Усольцевых живыми. По его мнению, члены семьи могли застрять в старательских шурфах — глубоких вертикальных колодцах, которые использовались для добычи драгоценных металлов.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За два месяца поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложняются погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.