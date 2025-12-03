Реклама

Россия
10:59, 3 декабря 2025

Появилась версия о произошедшем с Усольцевыми эффекте парадоксального раздевания

Эксперт Буянов: Усольцевы могли испытать эффект парадоксального раздевания
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семья Усольцевых, пропавшая больше двух месяцев назад в тайге Красноярского края, могла испытать эффект парадоксального раздевания. Такую версию высказал автор книг о загадке смерти группы Дятлова Евгений Буянов в беседе с krsk.aif.

«Существует, например, эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее, чтобы как-то согреться. Но все только усугубляется, и они еще сильнее замерзают», — пояснил он.

По словам эксперта, подобное могло произойти и с группой Дятлова, двух участников которой обнаружили в нижнем белье.

Буянов также допустил, что Усольцевы могли запаниковать и в результате заблудиться, промокнуть и замерзнуть.

Ранее биолог Леонид Медведев усомнился в шансах найти Усольцевых живыми. По его мнению, члены семьи могли застрять в старательских шурфах — глубоких вертикальных колодцах, которые использовались для добычи драгоценных металлов.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За два месяца поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложняются погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.

