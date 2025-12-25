Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 25 декабря 2025Россия

Песков анонсировал разговор Путина с девятилетней россиянкой

Песков: Путин поговорит с загадавшей желание девятилетней девочкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин пообщается с девятилетней девочкой, которая загадала желание на «Елке желаний». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы также ожидаем — во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на "Елке желаний". Путин помог исполниться ее желанию», — сказал он.

Каких-либо других подробностей представитель Кремля не привел.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Вера Алентова

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

    Назван размер ожидаемой российским бизнесом ключевой ставки

    Обнаружен способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

    Известная модель сообщила об удалении филлера из губ фразой «подарок маме и папе»

    Адвокат Долиной прислала Лурье мировое соглашение

    Российская певица призвала выселить Долину из России

    Редкого семирукого осьминога сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok