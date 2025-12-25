Песков анонсировал разговор Путина с девятилетней россиянкой

Песков: Путин поговорит с загадавшей желание девятилетней девочкой

Президент России Владимир Путин пообщается с девятилетней девочкой, которая загадала желание на «Елке желаний». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы также ожидаем — во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на "Елке желаний". Путин помог исполниться ее желанию», — сказал он.

Каких-либо других подробностей представитель Кремля не привел.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки.