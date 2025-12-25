Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 25 декабря 2025Россия

Племянник Солженицына попал на СВО

Рогозин сообщил, что на СВО служит племянник писателя Солженицына
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РОГОЗИН»

Племянник лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына Сергей попал на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал сенатор Совфеда от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин в Telegram.

По его словам, Солженицын служит в роте ремонта и обслуживания беспилотных систем на добровольной основе.

Сам боец рассказал, что собирался на фронт еще в 2022 году, но этому помешали семейные обстоятельства, поэтому в начале СВО он помогал с гуманитарной помощью. Вступив в «Барс-Сармат» Солженицын продолжил делать то же, что и в гражданской жизни. «Я работал в корпорации "Ростех" и занимался там техническими вопросами, в том числе испытаниями колесной и гусеничной военной техники на военном полигоне. Соответственно, все эти навыки пытаюсь здесь сейчас воплотить», — рассказал племянник знаменитого писателя.

Ранее в зону СВО вернулся писатель Захар Прилепин, который поступил на службу в добровольческий корпус. Однако направление, на котором находится, он не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский дрон уничтожил технику ВСУ «на две армии Германии»

    Виктория Боня на фото без штанов подвела итоги года

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО

    Дан прогноз по инфляции в России

    План Зеленского по Украине оценили с точки зрения приемлемости для России

    Отец устроил покушение на дочь-подростка в российском регионе

    Врач призвал зимой включить в рацион три фрукта ради здоровья сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok