Племянник Солженицына попал на СВО

Рогозин сообщил, что на СВО служит племянник писателя Солженицына

Племянник лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына Сергей попал на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал сенатор Совфеда от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин в Telegram.

По его словам, Солженицын служит в роте ремонта и обслуживания беспилотных систем на добровольной основе.

Сам боец рассказал, что собирался на фронт еще в 2022 году, но этому помешали семейные обстоятельства, поэтому в начале СВО он помогал с гуманитарной помощью. Вступив в «Барс-Сармат» Солженицын продолжил делать то же, что и в гражданской жизни. «Я работал в корпорации "Ростех" и занимался там техническими вопросами, в том числе испытаниями колесной и гусеничной военной техники на военном полигоне. Соответственно, все эти навыки пытаюсь здесь сейчас воплотить», — рассказал племянник знаменитого писателя.

Ранее в зону СВО вернулся писатель Захар Прилепин, который поступил на службу в добровольческий корпус. Однако направление, на котором находится, он не уточнил.