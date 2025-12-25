Реклама

Экономика
18:54, 25 декабря 2025Экономика

«Почта России» приостановила наземную доставку в некоторые страны

«Почта России» приостановила наземную доставку в Прибалтику и Хорватию
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Почта России» временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает ТАСС.

Как отметили в почтовом операторе, в указанные страны Европы и Прибалтики продолжится авиадоставка. Когда возобновится наземное сообщение, неизвестно. Зарубежный перевозчик-партнер сообщил что «будет возить туда только авиацией», — пояснили в «Почте России».

Ранее стало известно, что сотрудники «Почты России» начали массово уходить с работы. Всего с начала года из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей компанию покинули порядка 40 тысяч человек. Самая большая текучка среди начальников отделений, которые отвечают за выполнение KPI, жалобы клиентов и постоянную смену персонала. Из-за нехватки рабочих рук отделения сокращают часы работы или временно закрываются.

В апреле 2025-го Счетная палата выявила многочисленные проблемы у оператора. Аудиторы отметили неэффективность управления, убыточность, неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи и отсутствие долгосрочной стратегии. Также обвинили компанию в излишних тратах на саморекламу и масштабную помощь спортивным и иным организациям.

