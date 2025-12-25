Мирошник: Урегулирование на Украине должно отменить дискриминацию русского языка

Урегулирование на Украине должно включать отмену дискриминации русского языка, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По его словам, устойчивое урегулирование кризиса и денацификация Украины должны включать отмену дискриминационных законов в отношении русского языка.

«Имеется в виду и ликвидация дискриминационных законов по русскому языку, и запрет говорить, обучаться на русском языке и так далее», — подчеркнул он.

Ранее в МИД России заявили, что власти Украины пытаются сделать русский язык вне закона на территории страны.