Появились подробности атаки ВСУ на гуманитарный конвой

РИА Новости: Тело общественника после атаки ВСУ на гумконвой доставят в Дагестан

Тело представителя общественной организации «Самооборона» по имени Мурад после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуманитарный конвой доставят в Дагестан в четверг, 25 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района республики Камиль Гусейнов, передает РИА Новости.

«Вечером привезут», — пояснил Гусейнов.

По его словам, траурная церемония может состояться в этот же день.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в Белгородской области. Украинские войска атаковали дронами «Газель», которая перевозила продукты, инструменты и письма от детей. Один общественник пострадал, еще двоих спасти не удалось. Также не выжил замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев.