Появились подробности об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве

112: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы Герасименко нашли

Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы VII созыва Николая Герасименко нашли. Подробности его исчезновения публикует Telegram-канал «112».

Сообщается, что мужчина жив, и с ним все в порядке.

По данным канала, бывший парламентарий якобы страдает заболеванием, проявляющимся у некоторых пожилых людей, которое связано с ухудшением когнитивных функций, в том числе памяти, и это могло стать причиной его пропажи.

Об исчезновении Герасименко стало известно в четверг, 25 декабря. Он ушел гулять с собакой породы Акита-Ину и не вернулся.