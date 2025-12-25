Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 25 декабря 2025Россия

Появились подробности об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве

112: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы Герасименко нашли
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы VII созыва Николая Герасименко нашли. Подробности его исчезновения публикует Telegram-канал «112».

Сообщается, что мужчина жив, и с ним все в порядке.

По данным канала, бывший парламентарий якобы страдает заболеванием, проявляющимся у некоторых пожилых людей, которое связано с ухудшением когнитивных функций, в том числе памяти, и это могло стать причиной его пропажи.

Об исчезновении Герасименко стало известно в четверг, 25 декабря. Он ушел гулять с собакой породы Акита-Ину и не вернулся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Казахстан раскрыл новые детали расследования крушения самолета AZAL с россиянами на борту. Что удалось выяснить комиссии?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    Мужчина вернулся в горящий дом и спас дочь

    Главная новогодняя елка Петербурга оказалась под угрозой обрушения

    Матч НХЛ с участием Овечкина принес россиянину больше 1,4 миллиона рублей

    ВСУ атаковали Россию почти полусотней дронов за несколько часов

    Впервые с начала войны в секторе Газа провели рождественскую службу

    Артемий Лебедев дал связанный с сексом совет

    В Китае заметили контейнеровоз с «ракетным сюрпризом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok