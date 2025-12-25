Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 25 декабря 2025Россия

В Москве пропал одетый во все черное экс-депутат Госдумы

В Москве пропал бывший депутат Госдумы Николай Герасименко
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве пропал депутат Государственной думы VII созыва Николай Герасименко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Герасименко был одет во все черное. Вместе с бывшим парламентарием была его собака породы Акита-Ину.

Издание Daily Storm уточняет, что Герасименко страдает заболеванием, проявляющимся у некоторых пожилых людей. При этом его близкие предусмотрели такое развитие событий, и на куртке был нанесен номер телефона для связи с родственниками, отмечает издание.

Ранее в Самарской области пропали сразу четверо детей. Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. вышли погулять в поселке Безенчук вечером 20 декабря. Детей ищут сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, Росгвардия и волонтеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    На Украине предрекли крах США за три секунды

    Врачи подсчитали количество найденных в москвичах странных предметов

    Прокурор запросил срок для лидера «Левого фронта» за оправдание терроризма

    Терракотовую армию привезут в Москву

    Российский полицейский получил срок за хищение криптовалюты у задержанных

    Рост экономик России и ЕС сравнили

    В США оценили риск военного конфликта между Россией и НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok