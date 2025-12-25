В Москве пропал одетый во все черное экс-депутат Госдумы

В Москве пропал депутат Государственной думы VII созыва Николай Герасименко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Герасименко был одет во все черное. Вместе с бывшим парламентарием была его собака породы Акита-Ину.

Издание Daily Storm уточняет, что Герасименко страдает заболеванием, проявляющимся у некоторых пожилых людей. При этом его близкие предусмотрели такое развитие событий, и на куртке был нанесен номер телефона для связи с родственниками, отмечает издание.

