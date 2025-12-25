Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 25 декабря 2025Россия

Путин рассказал о только что подписанном указе

Путин сообщил, что подписал указ о проведении Года единства народов России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026-м Года единства народов России. Об этом глава государства заявил, открывая заседание Госсовета, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал он.

Предложение объявить 2026 год Годом единства народов России Путину поступило от одного из участников Совета по межнациональным отношениям. Глава государства поддержал эту идею и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

2025 год в России был объявлен Годом защитника Отечества. Путин объяснил это 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    В российском регионе мать и сын получили до 22 лет колонии за испорченную железную дорогу

    Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках на здоровье

    В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

    Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

    В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

    Путин рассказал о только что подписанном указе

    Малозаметность Су-57 оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok