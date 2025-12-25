Путин рассказал о только что подписанном указе

Путин сообщил, что подписал указ о проведении Года единства народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026-м Года единства народов России. Об этом глава государства заявил, открывая заседание Госсовета, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал он.

Предложение объявить 2026 год Годом единства народов России Путину поступило от одного из участников Совета по межнациональным отношениям. Глава государства поддержал эту идею и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

2025 год в России был объявлен Годом защитника Отечества. Путин объяснил это 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.