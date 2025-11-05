Россия
21:21, 5 ноября 2025Россия

Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026-й Годом единства народов России. Так он отреагировал на соответствующее предложение одного из участников Совета по межнациональным отношениям во время заседания, сообщается на сайте Кремля.

«Так и сделаем», — отметил президент страны.

Путин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Днем ранее российский глава заявил, что в настоящее время РФ так же защищает свой суверенитет, как делала это в 1612 году, в период польской интервенции. Помимо этого, Путин призвал не забывать подвиг, совершенный российским народом во времена Смуты.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005-го. В этом году празднику исполнилось 20 лет, Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

