02:30, 25 декабря 2025Россия

Путину передали пофамильный список кандидатов на помилование

Меркачева: Путину передали список с фамилиями кандидатов на помилование
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В переданном президенту России Владимиру Путину списке содержатся фамилии осужденных, которых могут помиловать. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, ее слова передает ТАСС.

«Список, который был в СПЧ, мы передали. Он пофамильный», — сказала она. При этом Меркачева не сказала, сколько фамилий содержится в списке.

Ранее Меркачева предложила Путину помиловать часть осужденных в честь Нового года. Эта мера может коснуться россиян, которых впервые привлекли к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления. О том, что Путину передали список, стало известно днем 24 декабря.

