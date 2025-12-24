Путину передали список на помилование

Глава СПЧ Фадеев: Путину передали список осужденных для возможного помилования

Президенту России Владимиру Путину передали список осужденных для возможного помилования. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram.

Ранее правозащитница Ева Меркачева предложила главе государства помиловать по случаю Нового года часть заключенных. Речь идет о россиянах, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления. В ответ Путин согласился посмотреть список кандидатов.

Фадеев усомнился, что помилование состоится до Нового года. «Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — пояснил он.

В марте 2024 года Путин в честь Международного женского дня помиловал 52 россиянки. В список попали матери с несовершеннолетними детьми, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции. Тогда с предложением также выступила Меркачева.