Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:59, 24 декабря 2025Россия

Путину передали список на помилование

Глава СПЧ Фадеев: Путину передали список осужденных для возможного помилования
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Президенту России Владимиру Путину передали список осужденных для возможного помилования. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, слова которого приводятся в Telegram.

Ранее правозащитница Ева Меркачева предложила главе государства помиловать по случаю Нового года часть заключенных. Речь идет о россиянах, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления. В ответ Путин согласился посмотреть список кандидатов.

Фадеев усомнился, что помилование состоится до Нового года. «Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — пояснил он.

В марте 2024 года Путин в честь Международного женского дня помиловал 52 россиянки. В список попали матери с несовершеннолетними детьми, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции. Тогда с предложением также выступила Меркачева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    67-летняя Мадонна показала фото в корсете и чулках

    Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

    Путину передали список на помилование

    Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине

    «Союз» с «Аистами» подготовили к пуску

    Залужного с женщиной в милом купальнике обнаружили на Карибах

    Известный телеведущий упал с крыши здания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok