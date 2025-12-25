Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 25 декабря 2025Экономика

Раскрыта многомиллионная стоимость новогоднего корпоратива «Лукойла»

Mash: Компания «Лукойл» потратила 60 млн руб. на корпоратив для топ-менеджеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Российская нефтяная компания «Лукойл» потратила минимум 60 миллионов рублей на закрытый новогодний корпоратив для топ-менеджеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы. Здание украсили в корпоративных красно-белых цветах и обеспечили усиленную охрану: по периметру выставили оцепление и три поста охраны.

По данным канала, аренда помещения стоила несколько миллионов рублей: депозит за мероприятие составил 2,5 миллиона рублей, сервисный сбор обошелся в 375 тысяч рублей. Организаторы также заплатили 200 тысяч рублей за дополнительное оборудование и около 70 тысяч рублей за перестановку мебели. В меню корпоратива входили мясные деликатесы премиального качества, салаты, горячие блюда, фрукты, алкоголь и специальный торт.

На мероприятии присутствовали Филипп Киркоров, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, которым заплатили около 40 миллионов рублей за выступления. Хедлайнером праздника выступил Валерий Леонтьев, который специально прилетел в Москву из Майами. По данным Mash, гонорар певца составил примерно 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно о праве работодателя не пустить сотрудников на корпоратив. Как отмечают эксперты, если число участников корпоратива ограничено из-за определенных факторов, например, вместимость площадки или бюджет, организаторы вправе не приглашать всех сотрудников на мероприятие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    В российском регионе мать и сын получили до 22 лет колонии за испорченную железную дорогу

    Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках на здоровье

    В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

    Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

    В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

    Путин рассказал о только что подписанном указе

    Малозаметность Су-57 оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok