Раскрыта многомиллионная стоимость новогоднего корпоратива «Лукойла»

Mash: Компания «Лукойл» потратила 60 млн руб. на корпоратив для топ-менеджеров

Российская нефтяная компания «Лукойл» потратила минимум 60 миллионов рублей на закрытый новогодний корпоратив для топ-менеджеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы. Здание украсили в корпоративных красно-белых цветах и обеспечили усиленную охрану: по периметру выставили оцепление и три поста охраны.

По данным канала, аренда помещения стоила несколько миллионов рублей: депозит за мероприятие составил 2,5 миллиона рублей, сервисный сбор обошелся в 375 тысяч рублей. Организаторы также заплатили 200 тысяч рублей за дополнительное оборудование и около 70 тысяч рублей за перестановку мебели. В меню корпоратива входили мясные деликатесы премиального качества, салаты, горячие блюда, фрукты, алкоголь и специальный торт.

На мероприятии присутствовали Филипп Киркоров, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, которым заплатили около 40 миллионов рублей за выступления. Хедлайнером праздника выступил Валерий Леонтьев, который специально прилетел в Москву из Майами. По данным Mash, гонорар певца составил примерно 15 миллионов рублей.

