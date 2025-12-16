Стало известно о праве работодателя не пустить россиян на корпоратив

С точки зрения трудового права работодатель не обязан приглашать на новогодний корпоратив «всех без исключения» сотрудников, рассказал RT юрист Илья Русяев.
По его словам, если число участников мероприятия ограничено из-за таких факторов, как вместимость площадки, требования безопасности, бюджет, организаторы вправе определить круг участников. При этом специалист признал, что недопуск может выглядеть как наказание, например, за конфликт, отказ выйти на работу в выходной.
«В дисциплинарной системе ТК РФ перечень взысканий ограничен: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. "Лишение корпоратива" туда не входит», — напомнил эксперт.
Если же под вывеской корпоратива проходят рабочие активности вроде собраний, инструктажей, обучения, обязательность присутствия на нем «начинает походить на рабочее время или на привлечение к работе за пределами нормального режима — со всеми последствиями по оформлению и оплате», подчеркнул Русяев, отметив, что в случае спора по поводу таких ситуаций важно опираться на документы.
«Выигрывает тот, у кого в руках подтверждение фактов: приказ, положение, уведомление, расчетный листок и формулировки работодателя, связывающие корпоратив с трудовыми последствиями», — поделился он.
