Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:14, 16 декабря 2025Экономика

Стало известно о праве работодателя не пустить россиян на корпоратив

Юрист Русяев: Закон не обязывает приглашать на корпоратив «всех без исключения»
Дмитрий Воронин

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

С точки зрения трудового права работодатель не обязан приглашать на новогодний корпоратив «всех без исключения» сотрудников, рассказал RT юрист Илья Русяев.

По его словам, если число участников мероприятия ограничено из-за таких факторов, как вместимость площадки, требования безопасности, бюджет, организаторы вправе определить круг участников. При этом специалист признал, что недопуск может выглядеть как наказание, например, за конфликт, отказ выйти на работу в выходной.

«В дисциплинарной системе ТК РФ перечень взысканий ограничен: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. "Лишение корпоратива" туда не входит», — напомнил эксперт.

Если же под вывеской корпоратива проходят рабочие активности вроде собраний, инструктажей, обучения, обязательность присутствия на нем «начинает походить на рабочее время или на привлечение к работе за пределами нормального режима — со всеми последствиями по оформлению и оплате», подчеркнул Русяев, отметив, что в случае спора по поводу таких ситуаций важно опираться на документы.

«Выигрывает тот, у кого в руках подтверждение фактов: приказ, положение, уведомление, расчетный листок и формулировки работодателя, связывающие корпоратив с трудовыми последствиями», — поделился он.

Ранее стали известны основные направления путешествий россиян во время предстоящих новогодних праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Троих россиян похитили для принудительных работ в Мьянме

    Омбудсмен подтвердила нападение подростка с ножом на школьников в Подмосковье

    Появилась информация о напавшем с ножом на подмосковную школу

    Руководитель российского банка погиб в ДТП

    Украинский стример проиграл 24 миллиона рублей на ставках

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok