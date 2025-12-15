Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:12, 15 декабря 2025Путешествия

Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

OneTwoTrip: Большинство россиян проведут Новый год в поездках по стране
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники — большинство жителей проведут их в поездках по стране. Это следует из результатов исследования девелопера ГК «Развитие» и сервиса OneTwoTrip, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на маршруты по России в Новый год приходится 64 процента от всех отельных бронирований. Самыми популярными направлениями оказались Москва (20,4 процента), Санкт-Петербург (16,5 процента) и Казань (4,4 процента). 4,3 процента россиян запланировали поездку в Адлер и еще 4,1 процента — в село Эстосадок рядом с Красной Поляной (Краснодарский край).

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров отметил, что праздничные поездки по России сохраняют лидирующие позиции в связи с доступной логистикой и возможностью совместить путешествие с привычным укладом. «Внутренний туризм демонстрирует потенциал роста, и Крым входит в число направлений, которые будут укреплять позиции в зимний сезон в ближайшие годы», — добавил он.

Из зарубежных бронирований лидируют Таиланд, куда отправится 9,6 процента туристов из России, Турция, которую выбрали 9,3 процента соотечественников, а также Италия (5,9 процента), Франция (5,5 процента) и Объединенные Арабские Эмираты (4,7 процента).

Ранее четыре процента россиян признались в готовности променять новогоднее застолье с семьей на путешествие, если бы оно стоило дешевле. Еще 22 процента соотечественников были бы готовы уехать в теплую страну, если бы у них было больше свободного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке

    Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

    Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

    Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

    Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

    Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

    Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

    Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok