Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники — большинство жителей проведут их в поездках по стране. Это следует из результатов исследования девелопера ГК «Развитие» и сервиса OneTwoTrip, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на маршруты по России в Новый год приходится 64 процента от всех отельных бронирований. Самыми популярными направлениями оказались Москва (20,4 процента), Санкт-Петербург (16,5 процента) и Казань (4,4 процента). 4,3 процента россиян запланировали поездку в Адлер и еще 4,1 процента — в село Эстосадок рядом с Красной Поляной (Краснодарский край).

Генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров отметил, что праздничные поездки по России сохраняют лидирующие позиции в связи с доступной логистикой и возможностью совместить путешествие с привычным укладом. «Внутренний туризм демонстрирует потенциал роста, и Крым входит в число направлений, которые будут укреплять позиции в зимний сезон в ближайшие годы», — добавил он.

Из зарубежных бронирований лидируют Таиланд, куда отправится 9,6 процента туристов из России, Турция, которую выбрали 9,3 процента соотечественников, а также Италия (5,9 процента), Франция (5,5 процента) и Объединенные Арабские Эмираты (4,7 процента).

Ранее четыре процента россиян признались в готовности променять новогоднее застолье с семьей на путешествие, если бы оно стоило дешевле. Еще 22 процента соотечественников были бы готовы уехать в теплую страну, если бы у них было больше свободного времени.

