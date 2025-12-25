Реклама

15:20, 25 декабря 2025Силовые структуры

Ребенка насиловали пять лет в российском регионе

На Кубани мужчина получил 18,5 года колонии за насилие над ребенком
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил 33-летнего жителя к 18,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что с июня 2020-го по май 2025 года в станице Михайловской мужчина совершал в отношении несовершеннолетней девочки преступления сексуального характера. На период расследования он находился под стражей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области отец устроил покушение на дочь-подростка. Девочку нашла мать, она вызвала скорую.

