Ребенка насиловали пять лет в российском регионе

На Кубани мужчина получил 18,5 года колонии за насилие над ребенком

В Краснодарском крае суд приговорил 33-летнего жителя к 18,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что с июня 2020-го по май 2025 года в станице Михайловской мужчина совершал в отношении несовершеннолетней девочки преступления сексуального характера. На период расследования он находился под стражей.

