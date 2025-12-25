Россиянам раскрыли признаки некачественной красной икры

Роскачество: Чрезмерно яркий красный или желтый цвет — признак поддельной икры

Чрезмерно яркий красный или желтый цвет — признак поддельной икры, рассказали в пресс-службе Роскачества. Признаки некачественного популярного новогоднего продукта специалисты раскрыли в разговоре с «Лентой.ру».

«При выборе икры важно обращать внимание на состав. В качественном продукте содержатся только сама икра, соль и консерванты (соли бензойной и сорбиновой кислот), растительное масло, иногда глицерин. Такие добавки, как альгинат, загустители, каррагинан, различные красители, говорят, что в составе имитация», — сообщили в Роскачестве.

Также собеседники «Ленты.ру» рассказали, что некачественную икру может выдать внешний вид.

О подделке говорит чрезмерно яркий красный или желтый цвет, которые получают с помощью дешевых красителей пресс-служба Роскачества

«На поверхности может быть нечто, похожее на пену — следы брожения с повышенного содержания дрожжей. В икринке может быть виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой. В некоторой имитированной продукции можно рассмотреть нечто, похожее на "глазок", но его создают с использованием более темного красителя. Его можно распознать по неправильной и расплывшейся форме», — отметили в Роскачестве.

Специалисты добавили, что в качественном товаре икринки не должны быть слипшимися, сдвоенными, помятыми и неоднородными, их форма должна быть одинаковой.

«Также в икре не должно быть много джуса — жидкости. Если перевернуть банку, икра не должна моментально сползать по стенкам, максимум могут упасть несколько икринок. Икра в жестяной банке не должна булькать. Сама банка не должна быть вздутой и деформированной», — предупредили собеседники «Ленты.ру».

С апреля 2024 года красная и черная икра подлежит обязательной маркировке кодом Data Matrix, зарегистрированным в системе «Честный знак». Наличие такого кода говорит, что икра — не контрафакт. В магазине икра должна храниться при температуре от минус четырех до минус шести градусов, она не должна стоять на одной полке с рыбой, сырами и колбасами, поскольку для этих продуктов предусмотрены другие температурные режимы пресс-служба Роскачества

