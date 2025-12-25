Реклама

Россия
13:10, 25 декабря 2025Россия

Россиянка возмутилась отсутствием «даже конфетки» для детей бойцов СВО на празднике

В Башкирии возмутились отсутствием подарков детям бойцов на республиканской елке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Башкирии возмутились отсутствием подарков детям бойцов на республиканской елке. О том, как прошло организованное властями региона мероприятие, она рассказала журналистам сетевого издание «Уфа онлайн».

По словам матери одного из приглашенных на елку детей, некоторые из них несколько часов добирались в Уфу из отдаленных районов. При этом на мероприятии были и дети участников специальной военной операции (СВО), заявила россиянка. «Детям даже конфетку не дали. Ребенок приехал домой в слезах, они ждали праздник, чудо! Очень печально получилось!» — рассказала собеседница издания.

Организаторы республиканской елки сообщили, что чиновников на местах предупредили о том, что подарков раздавать не будут. «Заранее было все обговорено, что будет только новогоднее представление и хоровод с Дедушкой Морозом и Снегурочкой», — заявили журналистам в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Ранее омские чиновники отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО в школах. Восстановить справедливость удалось органам прокуратуры – для этого надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.

