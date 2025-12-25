Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

Работники «Севералмаза» нашли два камня в форме елочных игрушек на раскопках

Алмазодобытчики, работающие на обогатительной фабрике «Севералмаза», нашли во время раскопки недр сразу два драгоценных камня, похожих на елочные игрушки. Информацию об этом разместила на официальном сайте в четверг российская компания АЛРОСА, в состав которой входит обнаружившее находку алмазодобывающее предприятие.

Камни с отсылкой к новому году геологи обнаружили на месторождении имени Ломоносова в Архангельске. Там же в прошлом году сотрудниками компании была сделана другая предпраздничная находка — алмаз в форме елочки. Начало традиции по сохранению «новогодних» камней в коллекцию положила именно она.

Одна из находок 2025 года представляет собой драгоценный камень весом чуть больше 17 карат и визуально напоминает елочный шар. Другая — кристалл весом в 2,7 карата — похожа на щенка.

Архангельское месторождение делает необычным тот факт, что оно состоит из шести кимберлитовых трубок, пояснил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин. В последних находится свыше 250 миллионов тонн алмазоносной руды, которой свойственны любопытные характеристики, включая более округленные формы и большее, чем это бывает обычно, число граней.

Ранее стало известно о планах «Алросы» выставить на аукцион крупнейший бриллиант. Как уточнял глава Якутии Айсен Николаев, речь шла о камне «Новое солнце» редкого фантазийного цвета. Вес минерала составлял более ста карат.