Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

Алмазодобытчики, работающие на обогатительной фабрике «Севералмаза», нашли во время раскопки недр сразу два драгоценных камня, похожих на елочные игрушки. Информацию об этом разместила на официальном сайте в четверг российская компания АЛРОСА, в состав которой входит обнаружившее находку алмазодобывающее предприятие.
Камни с отсылкой к новому году геологи обнаружили на месторождении имени Ломоносова в Архангельске. Там же в прошлом году сотрудниками компании была сделана другая предпраздничная находка — алмаз в форме елочки. Начало традиции по сохранению «новогодних» камней в коллекцию положила именно она.
Одна из находок 2025 года представляет собой драгоценный камень весом чуть больше 17 карат и визуально напоминает елочный шар. Другая — кристалл весом в 2,7 карата — похожа на щенка.
Архангельское месторождение делает необычным тот факт, что оно состоит из шести кимберлитовых трубок, пояснил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин. В последних находится свыше 250 миллионов тонн алмазоносной руды, которой свойственны любопытные характеристики, включая более округленные формы и большее, чем это бывает обычно, число граней.
Ранее стало известно о планах «Алросы» выставить на аукцион крупнейший бриллиант. Как уточнял глава Якутии Айсен Николаев, речь шла о камне «Новое солнце» редкого фантазийного цвета. Вес минерала составлял более ста карат.