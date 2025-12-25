Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 25 декабря 2025Экономика

Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

Работники «Севералмаза» нашли два камня в форме елочных игрушек на раскопках
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Алмазодобытчики, работающие на обогатительной фабрике «Севералмаза», нашли во время раскопки недр сразу два драгоценных камня, похожих на елочные игрушки. Информацию об этом разместила на официальном сайте в четверг российская компания АЛРОСА, в состав которой входит обнаружившее находку алмазодобывающее предприятие.

Камни с отсылкой к новому году геологи обнаружили на месторождении имени Ломоносова в Архангельске. Там же в прошлом году сотрудниками компании была сделана другая предпраздничная находка — алмаз в форме елочки. Начало традиции по сохранению «новогодних» камней в коллекцию положила именно она.

Одна из находок 2025 года представляет собой драгоценный камень весом чуть больше 17 карат и визуально напоминает елочный шар. Другая — кристалл весом в 2,7 карата — похожа на щенка.

Архангельское месторождение делает необычным тот факт, что оно состоит из шести кимберлитовых трубок, пояснил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин. В последних находится свыше 250 миллионов тонн алмазоносной руды, которой свойственны любопытные характеристики, включая более округленные формы и большее, чем это бывает обычно, число граней.

Ранее стало известно о планах «Алросы» выставить на аукцион крупнейший бриллиант. Как уточнял глава Якутии Айсен Николаев, речь шла о камне «Новое солнце» редкого фантазийного цвета. Вес минерала составлял более ста карат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта главная проблема боев за Купянск

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Появился рецепт необычного блюда с пиров Ивана Грозного

    Коровы затоптали пожилую женщину

    Названа неожиданная связь витаминов с риском развития рака

    Карди Би похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей

    «Почта России» приостановила наземную доставку в некоторые страны

    Россияне массово устремятся в начале 2026 года в одну страну Азии

    Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

    Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok