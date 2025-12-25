Боуз усомнился в христианской вере Зеленского после его обращения на Рождество

Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал смерти в своем рождественском обращении, потому что он не придерживается христианской веры. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?» — заявил журналист.

Ранее Владимир Зеленский выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь. В своем обращении политик также назвал граждан России «безбожниками» из-за ударов по территории Украины. Украинский лидер подчеркнул, что у россиян нет ничего общего с христианством.