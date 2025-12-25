В Торском солдаты ВСУ убили мужчину, развозившего продукты

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Торское в Донецкой народной республики напали на мужчину, который развозил продукты местным жителям, и убили его. Об этом сообщила жена погибшего Вера Тимофеева в беседе с РИА Новости.

«Муж на машине ездил, продукты брал и развозил людям, тем, что остались живы. А потом его убили украинские солдаты возле нашего дома», — поделилась женщина. Она добавила, что его похоронили рядом с деревом за двором.

Что послужило формальной причиной для убийства мужчины, неизвестно.

Министерство обороны России отрапортовало об освобождении Торского 15 мая.

Ранее беженка Любовь Мединцева рассказала, что с сыном покинула Торское благодаря туману.