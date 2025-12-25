Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:50, 25 декабря 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ убили развозившего продукты мужчину

В Торском солдаты ВСУ убили мужчину, развозившего продукты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Торское в Донецкой народной республики напали на мужчину, который развозил продукты местным жителям, и убили его. Об этом сообщила жена погибшего Вера Тимофеева в беседе с РИА Новости.

«Муж на машине ездил, продукты брал и развозил людям, тем, что остались живы. А потом его убили украинские солдаты возле нашего дома», — поделилась женщина. Она добавила, что его похоронили рядом с деревом за двором.

Что послужило формальной причиной для убийства мужчины, неизвестно.

Министерство обороны России отрапортовало об освобождении Торского 15 мая.

Ранее беженка Любовь Мединцева рассказала, что с сыном покинула Торское благодаря туману.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    На Украине возмутились скандалом с новым министром Чехии

    Windows 11 вызвала скандал

    Россиянам раскрыли признаки некачественной красной икры

    Крупнейшая компания Индии возобновила закупки нефти у России

    Российский губернатор сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

    Марочко рассказал о лжи в ВСУ

    Российский боец рассказал подробности уничтожения отказавшихся сдаваться в плен бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok