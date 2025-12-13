Беженка из ДНР рассказала об использовании тумана при эвакуации

РИА Новости: Беженка с сыном покинула Торское благодаря туману

Беженка Любовь Мединцева с сыном покинула Торское в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря туману. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Утром встали — туман. Сын говорит: "Ты как хочешь, но мы идем". Собрались и пошли… идем, а он кричит: "Люди, помогите", пока не наткнулись на солдат», — рассказала Мединцева.

По ее словам, российские солдаты удивились тому, что гражданские решились самостоятельно покинуть населенный пункт.

Ранее беженец из Торского Сергей Клыпа сообщил, что украинские военные выгнали из дома его мать.