Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:14, 13 декабря 2025Бывший СССР

Беженка из ДНР рассказала об использовании тумана при эвакуации

РИА Новости: Беженка с сыном покинула Торское благодаря туману
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беженка Любовь Мединцева с сыном покинула Торское в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря туману. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Утром встали — туман. Сын говорит: "Ты как хочешь, но мы идем". Собрались и пошли… идем, а он кричит: "Люди, помогите", пока не наткнулись на солдат», — рассказала Мединцева.

По ее словам, российские солдаты удивились тому, что гражданские решились самостоятельно покинуть населенный пункт.

Ранее беженец из Торского Сергей Клыпа сообщил, что украинские военные выгнали из дома его мать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Боевики ВСУ насмерть замерзли в лесу под Харьковом

    В Госдуме предложили обязать органы власти закупать отечественную технику

    На Западе назвали оторванными от реальности слова Зеленского о референдуме

    Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

    Российские бойцы спасли сову в Донбассе

    Исследователь архитектуры из США рассказал о помощи России в осознании себя

    Беженка из ДНР рассказала об использовании тумана при эвакуации

    На Украине заявили о попытках Зеленского лавировать с референдумом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok