01:26, 25 декабря 2025Бывший СССР

Сотрудник ТЦК залил перцовым баллончиком женщину и маленького ребенка

На Украине сотрудник ТЦК перцовым баллончиком отбивался от женщины с ребенком
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ровно на Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) залил перцовым баллончиком женщину с маленьким ребенком на руках. Это попало на камеру, кадры публикует украинское издание «Страна».

На них видно, что один мужчина в камуфляжной форме ведет человека в гражданском в автомобиль, при этом последний пытается сопротивляться. В это время другой сотрудник отбивался от двух женщин. Затем к нему подошла еще одна женщина с ребенком на руках, и тогда мужчина достал перцовый баллончик и брызнул в нее.

Ранее сообщалось, что жители Украины в последнее время стали активнее оказывать сопротивление сотрудникам, отбивая у них насильно мобилизованных мужчин.

