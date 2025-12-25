Стало известно об обсуждении Украины Лукашенко и Трампом

В КГБ Белоруссии заявили, что Лукашенко обсуждает Украину с Трампом

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что президент Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп продолжают поддерживать активный диалог по вопросу Украины. Его слова приводит БелТА.

По словам Тертеля, Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания подробно рассказал участникам о текущем положении белорусско-американских отношений и ходе переговоров. Такие контакты, как правило, проходят в закрытом формате, чтобы не мешать достижению намеченных целей.

Ранее Тертель заявил, что Минску передали новые предложения США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что активный диалог между Белоруссией и США продолжается. Тертель уверен, что итогом переговоров с США станет положительный результат. «И через какое-то время мы услышим, заверяю вас, хорошие новости в этом отношении», — подчеркнул глава КГБ республики.